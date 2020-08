Cinc nous sistemes planetaris descoberts des d'Albanyà

Descoberts cinc nous sistemes planetaris al voltant d'estrelles properes al nostre Sol. Tal com va fer públic ahir l'Observatori Astronòmic d'Albanyà, a l'Alt Empordà, s'han trobat dotze planetes ubicats en diversos sistemes solars conjuntament amb un equip de la NASA, en el que fa un any que es va incorporar l'Observatori.

L'equip, anomenat TESS, té com a missió descobrir com a mínim cinquanta exoplanetes d'una mida menor a la de Neptú amb el lideratge de l'Institut de Tecnologia de Massachusets. A part, també s'encarrega d'observar més de 500.000 estrelles, les més brillants i properes a la Terra, expliquen, per buscar altres exoplanetes.



Categories de planetes diferents

Segons l'Observatori, els planetes descoberts formen part de diverses categories: «N'hi ha que pertanyen a la categoria de super-Terres, de la mida de la Terra, i n'hi ha que són mons subneptunians, similars a Neptú, uns tipus de planetes que mai s'han trobat dins del nostre sistema solar». A més a més, afirmen que alguns dels sistemes planetaris descoberts són excel·lents candidats per a futurs estudis amb grans telescopis, com el James Webb, el qual té un llançament previst per al març de l'any vinent, ja que s'ha hagut d'atraçar a causa de la pandèmia.

«Hem tingut un any extremadament productiu des del punt de vista científic. El nostre centre astronòmic s'ha encarregat de validar les dades que ha captat la nau espacial TESS de la NASA, observant des d'Albanyà i participant en 12 dels 66 descobriments que ha fet la TESS», diu Pere Guerra, director de l'Observatori Astronòmic Albanyà. I afegeix: «Estem també molt contents de l'acollida que ha tingut el nostre centre entre el públic de Catalunya; molts dels visitants que tenim venen atrets per aquests nous descobriments i amb ganes de saber més sobre els exoplanetes, un camp de l'exploració cada cop més popular».



Des de l'Alta Garrotxa

L'Observatori es troba al parc Bassegoda, que va ser el primer campament «Starlight» de la península Ibèrica. Situat en el Pla d'Espais d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa, actualment compta amb el telescopi més gran de la demarcació i ja suma més de 15.000 visitants cada temporada des de l'any 2017. Aquesta setmana s'hi podrà veure la pluja d'estels coneguda com a «llàgrimes de Sant Llorenç».