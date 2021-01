Ripoll reformula l'Scriptorium i l'integra a l'Illa del Coneixement

Dues dècades després de la seva creació, es traslladarà a l'antiga ubicació del Museu entre l'actual Etnogràfic i el Monestir

La celebració del mil·lenari del nomenament del monjo benedictí Gerbert d'Orlhac com a papa Silvestre II de l'església catòlica, va tenir en la creació de l'associació ripollesa Scriptorium de practicants de la cal·ligrafia com a derivada que acabaria resultant més longeva en el temps. El segon diumenge d'abril de 1999 es va constituir oficialment un Scriptorium que al cap de quatre anys va poder estrenar la seu permanent a la capella de l'antic hospital de Ripoll, a la confluència entre el raval del mateix nom amb els carrers Progrés i Honorat Vilamanyà.

Dues dècades després de la seva gènesi, l'Ajuntament de Ripoll està impulsant-ne el reformulament, amb un canvi d'ubicació que el traslladarà a la seu de l'antic Museu Etnogràfic, a les golfes de l'església de Sant Pere. La idea de la reinvenció consisteix a «adaptar-lo a les noves necessitats, amb un espai més gran i accessible», explica l'alcalde Jordi Munell, que precisament era regidor de cultura quan es va impulsar originalment aquest equipament. L'accés a la nova seu de l'Scriptorium es farà des de l'Oficina de Turisme i Centre d'Interpretació Terra de Comtes i Abats, on no només permetrà fer-hi la rebuda dels grups, sinó que a més compta amb taquilles per deixar-hi les bosses, lavabos, un ascensor per accedir-hi, i el més important, a diferència d'ara permetrà que estigui obert cada dia.

La despesa de 314.281 euros que suposarà és factible gràcies al cofinançament Feder de 130.507 euros a més d'una subvenció de la Diputació de 65.253. Aquestes xifres representaran segons Munell «una inversió menor» que alhora posarà l'Scriptorium a l'abast d'escoles i nens que fins ara «eren més reticents» a anar a l'actual emplaçament. La nova embranzida que es pretén donar a aquest equipament suposarà concentrar-lo a l'Illa del Coneixement, entre el complex monàstic de Santa Maria, l'església de Sant Pere i el nou Museu Etnogràfic, tot a la mateixa plaça del Monestir i Abat Oliba.

Bona part de l'equipament que es pot visitar a l'Scriptorium formava part de l'exposició que es va muntar durant l'any Gerbert i que va poder-se visitar a Barcelona durant l'any 2000, i que més endavant va ser itinerant instal·lant-se a Sant Cugat del Vallès, Ripoll i Budapest. L'ideòleg va ser-ne Ramon Sargatal, el lingüista ripollès que aleshores formava part de la comissió Gerbert i que hi va estar al capdavant durant els primers anys. El 2005 Sargatal se'n va desmarcar acusant el nou equip de govern liderat per Teresa Jordà de «deixar-lo morir». Un dels col·laboradors més ferms de Sargatal per engegar l'Scriptorium va ser el conservador del Museu Etnogràfic, un Florenci Crivillé que ara recorda que «no va caldre una gran inversió per establir-lo a Ripoll». El mateix Crivillé qualifica d'«èxit» l'acceptació que ha tingut aquest equipament, sobretot pel que fa als tallers d'escriptura, on els visitants poden aprendre com es desenvolupava la cal·ligrafia gòtica i carolíngia.

En tot cas fins al present ha calgut demanar hora per visitar l'Scriptorium, una circumstància que es podrà corregir amb aquest reformulament. Al capdavant hi ha des de fa una dècada i mitja la directora del Museu Etnogràfic, Roser Vilardell. De fet Vilardell explica que «l'Scriptorium és una secció del Museu» i prefereix parlar de «reubicació» en lloc de reformulació, perquè «seguirà sent i explicant el mateix». Els canvis més substancials arribaran en la nova museografia que s'utilitzarà. La xifra de visites concertades que s'han rebut sumen aproximadament unes 4.000 persones en el decurs de cada any, de les quals un 80% són escolars. Pel que fa a la possibilitat que amb el canvi de seu, l'Scriptorium sigui un espai més visitat també pels ripollesos, Vilardell afirma que «hi ha molta gent del poble que també l'han visitat, no crec que sigui un equipament desconegut».

La inauguració a finals d'abril de 2003 de l'Scriptorium de Ripoll en forma de petit museu-taller va arribar tot just a un mes de les eleccions municipals que van afavorir l'entrada del tripartit d'ERC, PSC i ICV al consistori ripollès per substituir a Eudald Casadesús (CiU). Va ocupar la capella de l'antic Hospital, que anteriorment també havia estat utilitzat per l'Escola Taller del municipi i que a partir del trasllat podria acollir exposicions temporals de l'Arxiu Comarcal. El projecte Scriptorium consisteix en l'exposició de 21 caplletres encarregades al mateix nombre d'artistes dels Països Catalans, però també ha permès experimentar amb l'art de l'escriptura, les tipografies, la cal·ligrafia, o com es feien els llibres, entre els quals les Bíblies de Ripoll que van convertir el municipi en un epicentre de la cultura europea medieval. El trasllat s'executarà en el decurs d'aquest 2021 tot i que ja s'ha perllongat pels efectes de la covid-19.