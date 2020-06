De visita obligada: els destins essencials

Per als que no es confor- men amb l'skyline de Barcelona i s'agobian amb la multitud sufocant de la Rambla a l'agost, aquests són els sis destins essencials per conèixer els racons més especials de Catalunya. A tan sols 30 quilòmetres de la capital catalana, hi ha les muntanyes de Montserrat, sens dubte, la imatge més simbòlica d'aquesta terra. La seva peculiar forma les converteix en un massís únic al món. Els que no es poden imaginar un estiu lluny del mar estan de sort, ja que la costa mediterrània catalana és una de les més admirades. La seva joia de la corona, Cadaqués, és considerat per a molts el racó més bonic de Catalunya.

Cadaqués

També a Girona, trobem un altre dels espectacles de la naturalesa que ofereix aquesta terra: l'estany de Banyoles. Aquest llac natural, conegut pel seu llegendari monstre de Banyoles, és el més gran de Catalunya. Per un altre costat, els Pirineus també tenen molt a oferir durant la temporada d'estiu. La Vall de Núria i la Vall de Boí, cobertes d'un mantell verd, brinden un espai natural per deixar, de moment, els esquís i practicar esports com el senderisme, muntar a cavall i passejar en canoa pels seus llacs. Per últim, els amants de l'arquitectura no es poden perdre el secret més ben guardat de Gaudí: la Colònia Güell. Un recinte que alberga la cripta de Gaudí, declarada Patrimoni Mundial per la Unesco.