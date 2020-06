A la Costa Brava, com a casa

Tot viatger somia en unes vacances especials, totes són diferents encara que tenen una cosa en comú: trobar la comoditat i la seguretat a l'hora de passar uns dies en un hotel és el que farà sentir el viatger com a casa.

A la Costa Brava l 'oferta és àmplia com correspon a un destí excepcional, sobretot, en temps d'estiu. La proposta de MedPlaya, una empresa que va ser fundada el 1967 amb la construcció de diversos hotels a Benidorm durant els primers anys, i que, amb el pas del temps, s'ha especialitzat en establiments turístics de platja –de diferents categories–, aposta clarament per la comoditat. Gestiona un total de 16 hotels administrats directament dels quals tres es localitzen a la Costa Brava, dos a Tossa i un a Platja d'Aro, amb els quals cobreixen les necessitats de tot tipus de visitants. Els tres hotels ja estan oberts després d'haver arribat a la fase de normalitat, i ofereixen tots els serveis per trobar aquell tipus de vacances amb les quals, tots, fa mesos que somiem.



MEDPLAYA HOTEL ESMERALDAS

Pensat per als que busquen tranquil·litat i anar al seu aire a la inigualable Tossa.

Ubicat a Tossa de Mar (Girona), aquest establiment destaca pels seus apartaments amb cuina inclosa i self-catering per als clients més independents. Es tracta d'un hotel de caràcter tradicional i molt tranquil.



MEDPLAYA HOTEL MONTERREY

Calma molt a prop de la platja. El lloc ideal per a aquells viatgers que busquen un hotel amb platja a prop.

La tranquil·litat d' aquest complex hoteler situat a Platja d'Aro (Girona) és ideal per a tot tipus de viatger. Aquest allotjament ofereix una atmosfera relaxada i un tracte familiar a menys de 100 metres de la platja.

MEDPLAYA HOTEL SAN ELOI

Ideal per viure'l en família. Hotel familiar amb amplis serveis per a tot tipus de client.

Aquest aparthotel envoltat de pins mediterranis i desbordant vegetació es presenta com un allotjament adequat per disfrutar amb la família. Situat a Tossa de Mar té una excel·lent ubicació i espai per a vivències familiars. Més informació a www.medplaya.es