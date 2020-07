Girona, terra de rutes i senderisme a la costa i l'interior

Res millor que gaudir d'un paisatge de manera natural i reposada. I per fer-ho, la millor opció és a peu i caminant. La demarcació de Girona és sens dubte una terra de paisatge natural digna de contemplar ja sigui a la costa o a l'interior. Les opcions que ofereix la geografia gironina són múltiples i variades. Existeixen moltes rutes i senders que ens permeten això: descobrir cada racó del paisatge de manera tranquil·la. Per exemple, tot el tram de les Vies Verdes que a poc a poc s'han anat recuperant és una molta bona opció. Podem connectar la costa amb l'interior i fer el recorregut ja sigui a peu o en bicicleta. Deixem de banda els venicles a motor i agafem com a opció per fer turisme reposat l'anar a peu o en bicicleta. Els carrils bici que posen a disposició molts municipis són també una altra opció si el que busquem són trajectes més curts i sense excessives complicacions. Al Pla de l'Estany, només per posar un exemple, existeix tot una xarxa de carrils que permeten des de fer una volta completa a l'Estany a endinsar-nos en petits municipis.

Una de les rutes més espectaculars que podem fer durant les vacances és recórrer el camí de ronda. És tota una experiència per als qui ho han fet i es pot fer en petites etapes i sense excessives complicacions físiques. Hi ha molts trams del camí que passen pel costat del mar i podem contemplar el paisatge abrupte i majustuós de la Costa Brava.

Si el que volem és més fresca tenim tota una xarxa de camins de muntanya, especialment a la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya. Són senders perfectament senyalitzats que no requereixen una gran preparació física. Cal, això sí, seguir sempre les indicacions del temps si el que volem és endinsar-nos en un camí de muntanya.

Una de les ofertes d'aquest estiu és descobrir una part de patrimoni a partir d'unes rutes. Els consells comarcals de l'Alt i el Baix Empordà van presentar fa uns dies catorze rutes per conèixer el seu passat medieval. Es tracta d'una nova iniciativa que s'anomena Empordà Medieval, creada per les dues administracions amb l'objectiu de posar en relleu el patrimoni de les dues comarques. D'aquesta manera es proposen visites a esglésies, monestirs, convents, castells i nuclis urbans d'una cinquantena de municipis. Els itineraris es presenten en un document que es pot trobar en català, anglès, castellà o francès i que detalla una durada de la ruta orientativa, així com l'extensió dels recorreguts. D'aquesta manera es pot trobar des d'una proposta de 6 quilòmetres fins a una de 70. Les opcions són totalment variades.