El Govern destina 13,5 milions d'euros a ajuts al sector turístic

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ja va publicar les bases reguladores de la nova línia d'ajuts de 8,5 MEUR a autònoms i empreses del sector turístic afectats per la crisi de la covid-19. Les empreses i professionals que sol·licitin aquest ajut hauran de complir una sèrie de requisits, disposar de l'habilitació per exercir l'activitat a data d'inici de l'estat d'alarma i caldrà que mantinguin el seu negoci com a mínim un any. Pel que fa a les quanties econòmiques, els guies de turisme de Catalunya rebran 1.000 euros; 2.500 euros els autònoms i empreses de fins a 5 treballadors; 5.000 euros empreses amb una mitjana d'entre 6 i 49 empleats; i 10.000 euros empreses amb una mitjana de més de 50 treballadors. Es tracta d'un únic pagament destinat a guies de turisme de Catalunya habilitats, titulars d'establiments d'allotjament turístic (establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural), explotadors d'habitatges d'ús turístic, agències de viatges, i establiments i activitats d'interès turístic. Dins aquest últim grup, s'inclouen congressos i turisme de reunions, rutes guiades, culturals i al medi natural, senderisme, cicloturisme, enoturisme, ecoturisme, activitats aquàtiques i nàutiques, i activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics. Aquest ajut es podrà acumular amb altres ajuts sotmesos al llindar de 800.000 euros del marc temporal, sempre que, sumats, es respecti la quantia màxima permesa. També es poden acumular amb altres ajuts de mínims subjectes al Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió relatiu als ajuts de mínims.

D'altra banda, el Departament d'Empresa i Coneixement ha ampliat amb 1,5 MEUR la primera línia d'ajut per donar suport a autònoms i microempreses del sector turístic afectats per la covid-19. Per tant, aquesta primera línia comptarà amb un pressupost total de 5 MEUR. Aquest increment s'aplicarà a atendre aquelles sol·licituds que es van presentar dins el termini i que no van poder ser admeses per la manca de dotació pressupostària. En concret, es preveu que es podran beneficiar d'aquesta ampliació més de 600 sol·licituds presentades, que s'afegirien a les 1.400 ateses inicialment. Per donar suport immediat als sectors i col·lectius del món del turisme més afectats per la crisi del coronavirus i agilitzar la represa de l'activitat, es van activar ràpidament ajudes flexibles i enfocades a la liquiditat amb una primera línia de 3,5 MEUR. Aquest ajut, però, es va esgotar ràpidament un cop es va posar en marxa la seva tramitació.

El Govern destinarà 13,5 MEUR en ajuts directes per garantir la continuïtat del sector turístic. El 25% dels ERTOs de Catalunya pertanyen al sector turístic, un dels motors de l'economia catalana, ja que representa el 12% del PIB i el 14% de l'ocupació.