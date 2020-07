Llogar un apartament, una bona opció de proximitat

Llogar un apartament tant a la costa gironina com a l'interior s'ha convertit en una opció per poder practicar el turisme de proximitat amb plenes garanties. El sector dels apartaments és un dels més potents econòmicament a les comarques gironines i aquest any ha quedat greument tocat per la crisi. No obstant això, tots els actors implicats s'han mobilitzat per poder tenir-ho tot a punt de cara a la present temporada.

Per Setmana Santa se'n van anar en orris totes les reserves. A partir del mes de maig, el sector dels apartaments turístics de la demarcació de girona va començar a preparar-se per afrontar aquests mesos d'estiu.

Els apartaments i habitatges d'ús turístic (HUT) de les comarques gironines milloren perspectives i esperen arribar al 80% d'ocupació durant el mes d'agost, segons les xifres que es van facilitar fa unes setmanes. Un percentatge que, si es confirma, suposarà assolir nivells similars als del 2019. La intenció és que poc a poc s'agafi el ritme de contractació i, si bé no serà com en temporades anteriors, es vol assolir un nivell d'ocupació òptim.

Segons subratlla l'Associació Turística d'Apartaments (ATA), d'ençà que s'han reobert fronteres i ja es permet la mobilitat entre regions sanitàries, el ritme de reserves ha anat creixent «de manera sostinguda». El sector encara ara una nova temporada després del confinament obligat per la covid-19. Després d'haver de posposar la reobertura durant tres mesos, i perdre la Setmana Santa, al llarg d'aquesta setmana es preveu que la pràctica totalitat dels allotjaments ja hagin reobert.