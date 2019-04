Les pizzeries Corsaro volen conquerir Catalunya

Girona és la roccaforte de Corsaro, la fortalesa d'on ha nascut una cadena de pizzes artesanes per endur que en poc més d'una dècada ha obert sis locals a la ciutat i que abans de l'estiu obrirà el seu setè a Vilablareix.

El 2011 va néixer el primer Corsaro a Girona amb una filosofia molt clara: fer productes artesans sense «adulterar» les receptes clàssiques. «La pizza és al final de tot pa amb tomata, mozzarella i el que tinguis a la nevera. Ha de ser un àpat sa i assequible», explica Alessio Corsaro, el gerent de l'establiment i assentat a Catalunya des de fa 20 anys. Des que va arribar a Girona, ha obert una pizzeria nova per any, fins arribar a les set que tindrà en poc més d'un mes. I segueix en ple desenvolupament.

Als seus locals no hi arriben productes congelats, sinó que hi entren només matèries primeres: aigua, una farina fabricada en un molí de Vic reproduïda d'una recepta italiana i els ingredients necessaris per crear la vintena de pizzes presents a la carta. La relació qualitat-preu és un altre dels secrets de l'èxit de la seva implantació a la ciutat: bo, pràctic, senzill i correcte. És per això que les seves pizzes no arriben mai als quatre dígits. Però no només ofereix producte cuit, sinó que també produeix pizza fresca que només cal escalfar durant uns cinc minuts al forn.

Aquesta manera de treballar, motivada per la voluntat d'oferir una bona qualitat a preus assequibles, ha fet de Corsaro una cadena d'èxit que ara pretén fer un nou pas i estendre's més enllà de la seva roccaforte a través de franquícies. Sense anar gaire lluny, Corsaro arribarà a Banyoles abans d'aquest estiu.

Després de comprovar l'èxit que ha tingut Corsaro a la capital gironina, l'objectiu d'Alessio és estendre's per Catalunya sense perdre la seva essència ni la qualitat amb la qual ofereix el seu producte. «El que ens diferencia és la nostra manera de treballar, per tant, abans d'oferir una franquícia seguim tot el procés d'aprenentatge per tal d'ajudar a professionalitzar aquella franquícia», indica el gerent. «No ens fa por compartir la nostra manera de treballar, i volem compartir-ho i escoltar les propostes dels altres per seguir millorant», concreta.

L'Alessio ve d'una família humil de la ciutat de Pescara, de la regió d'Arbuzzo dedicada a l'hostaleria. Potser és per això que a l'hora d'exportar el seu model en forma de franquícies, es mostra molt convençut d'establir com a requisit bàsic haver treballat anteriorment en alguna pizzeria Corsaro abans de cedir la franquícia. «Per tal de ser un franquiciat valorem molt haver treballat amb nosaltres anteriorment. És una forma lenta de créixer però també segura, i això ens distingeix», sostè el gerent. Saber les dinàmiques de treball, remenar les masses de pa i farina, olorar el pa cruixent i la mozzarella desfeta... En definitiva, ser dins de l'engranatge per tal de fer-lo funcionar correctament. De fet, el local que s'obrirà a Banyoles el portarà un antic encarregat de Corsaro que hi ha treballat durant cinc anys. «Preferim créixer més lentament però fer-ho bé», assegura. Els requisits per obrir una franquícia Corsaro són disposar d'un capital de mitjana de 80.000€ més IVA, ja que la quantitat total dependrà entre d'altres qüestions, de les condicions del local. «No vull un apassionat dels diners, vull gent treballadora que tingui ganes de mullar-se i que sàpiga com funcionem», subratlla.



L'experiència Corsaro

Tot i tractar-se de locals pensats per recollir les pizzes, la cadena ofereix tota una experiència prèvia amb espais infantils i màquines arcade per entretenir a petits i grans mentre esperen la seva pizza. Durant l'últim any l'empresa ha introduït millores tecnològiques amb la instal·lació de màquines automàtiques. Un dels secrets que Alessio desvetlla és, precisament, la cura en les instal·lacions. I la higiene i qualitat del producte està assegurada gràcies al certificat de seguretat alimentària ROG, que assegura controls periòdics.

D'altra banda, mentre el client espera la comanda pot veure el procés d'elaboració de la pizza, que comença amb la massa i passa per tots els passos previs que han de dur-la al forn. Tota la maquinària és 100% italiana, però el producte és de proximitat, un altre dels puntals que sostenen la marca.

Corsaro vol conquerir Catalu­nya i, de fet, un dels reptes d'Alessio és implantar-se a Barcelona. Per ara, però, acaba d'estrenar la seva central de franquícia al carrer de la Creu, 36. «I fins on m'arribin les forces, vull quedar-me a Girona. És com estar a casa».