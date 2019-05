Tres propostes per consumir productes sense gluten

En els darrers anys, ja sigui pels canvis en l'alimentació, per factors ambientals o d'altres tipus, han augmentat les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, i tots som més conscients que cal tenir molta cura amb tot allò que mengem.

Avui és el Dia Internacional de la Celiaquia, una data especial en què arreu del món es fan actes per conscienciar a la societat sobre la situació dels malalts de celiaquia. Els estudis més recents demostren que aquesta malaltia afecta aproximadament 1 de cada 100 persones i actualment es tracta de la malaltia crònica intestinal més freqüent en el món occidental. És per això que cal donar visibilitat al col·lectiu per tal d'assolir l'objectiu principal: la normalització del dia a dia de les persones celíaques i de les seves famílies.

Tot i així, cal tenir en compte que les persones que han de menjar sense gluten tenen avui un ampli ventall de possibilitats que no tenien anys enrere. Per tant, la cuina per a celíacs no ha de ser gaire diferent de la resta i a casa nostra apostem per productes i receptes de qualitat, pensades per aquest col·lectiu. A continuació et presentem tres propostes que ofereixen aliments sense gluten.

Espai gastronòmic apte per a tothom



Cal dir adeu al pa, la brioixeria i es pastissos? I la pasta ha de desaparèixer de la dieta? Viure sense gluten no ha de ser un impediment per gaudir de tots aquells aliments que ens venen de gust. Cal desmuntar tòpics i la millor manera de trencar-los és anant a l'establiment ByeByeBlat on hi trobaràs pa artesà fet a diari, brioixeria especialitzada, pastisseria sense gluten, plats cuinats, pasta sense gluten, gelats sense lactosa...i molts productes més.

Amb prop de 5 anys de trajectòria, aquest any ens sorprèn una vegada més ampliant a dues la flota de "foodtrucks" i obrint la botiga online. Segons Judit Ezquioga i Jordi Rabaseda, copropietaris del negoci, sempre han dit que s'ha d'escoltar molt bé els clients per saber cap a on pot anar evolucionant un negoci. Així doncs, i sense deixar de banda la botiga de Plaça Salvador Espriu, allà on va començar tot, segueixen incansables obrint camins per tal que tothom pugui gaudir dels seus productes. Amb els foodtrucks cobreixen esdeveniments tant públics com privats a nivell nacional; havent participat a festivals de tots colors com ara el White Summer de Pals, Primavera Sound de Barcelona, Cruïlla de Barcelona, Festivalot de Girona i inclús recentment el concert de Metàllica a Madrid entre molts d'altres. Pel que fa la botiga online, acabada d'inaugurar recentment, han tingut en compte la demanda dels seus productes de gent de fora de Girona, interessats en poder-los adquirir, i segons sembla aniran ampliant el ventall mica en mica.

No oblideu que podeu seguir els seus moviments a través de les xarxes socials

Cuina sana i d'autor

Trobar aliments sans i ecològics en un restaurant no sempre és fàcil. Com tampoc ho és trobar una carta adaptada a persones amb intoleràncies i celíaques i que tingui un ampli ventall de possibilitats per triar.

A Bionbo cafè gasatrobar tens la solució. Creuen que l'aliment és el que et dona la vida, per tant intenten posar el màxim de vida, color i cor a les seves receptes. Cuinen amb productes de temporada i proximitat, molts d'aquests d'agricultura ecològica i de comerç just. Entenen que el menjar és salut, i és per això que intenten potenciar aliments que tinguin un valor afegit a la seva dieta de manera creativa i divertida. La seva és una cuina fresca, dinàmica i informal, amb un esperit d'arrels catalanes que es fusiona, fruit de l'experiència del xef Xavier Aguado, amb elements d'arreu del món.

El cafè gastrobar Bionbo neix de la necessitat del xef Xavier Aguado de posar sobre la taula les seves inquietuds culinàries. Després de formar-se a Edinburgh com a cuiner i de diverses aventures gastronòmiques arreu del territori català, decideix dur a terme el seu propi projecte, amb moltes ganes d'expressar tot el que ha acumulat durant els anys i de fer-vos-en partícips a tot vosaltres. Un dels seus conceptes és utilitzar productes ecològics, tant en la verdura com en carn i peix. Són productes no només més saludables sinó també de millor sabor.

Carn de proximitat elaborada artesanalment

Seguir una alimentació variada, equilibrada i sense gluten és essencial per a recuperar i mantenir la salut d'una persona celíaca. No obstant això, a vegades ens venen al cap molts dubtes sobre quins aliments cal prioritzar i quins altres és millor reduir o evitar. D'entrada cal tenir present que les proteïnes que provenen de la carn sempre són necessàries en certa mesura. Tot i així, no tota la carn és bona i la processada cal evitar-la.

Davant de qualsevol dubte sobre quin tipus de carn cal consumir, confia en Carnisseries Mercader. És una empresa familiar que va néixer a Medinyà l'any 1981. El propietari, Josep Mercader, és mestre artesà en el sector carnisser. La carnisseria compta amb la Granja Can Mercader a Medinyà, on hi tenen criança pròpia que alimenten amb pinso sense additius ni conservants fets amb cereals del seu camp.

Fa 12 anys van crear la botiga 0% gluten, especialitzada amb celíacs i al·lèrgics alimen- taris que es troba al Mercat del Lleó de Girona. Quan van començar al mercat no hi havia gaire varietat de productes i l'empresa s'ha convertit en un referent. Ara el seu factor diferenciador és que tots els productes que ofereixen són artesans, de qualitat i de proximitat. Tots són sense gluten i la majoria sense lactosa. També ofereixen productes de pastisseria, congelats fleca i d'altres per a celíacs. Dues empreses que s'han fusionat en una per complir les necessitats de les persones celíaques. La seva especialitat és la carn i els embotits.