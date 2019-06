L'Imserso obre el període per a sol·licitar plaça

L'Imserso obre el període per a sol·licitar plaça

El termini per presentar sol·licituds per participar en el Programa de Turisme Social de l'Imserso de cara a la temporada 2019-2020 arrenca aquest dimarts, 25 de juny, fins al proper 10 de juliol de 2019, segons informa l'Institut de Majors i serveis Socials ( Imserso).

Està previst que els viatges comencin a la primera quinzena del mes d'octubre i finalitzen el mes de juny de 2020. Hi participaran més de 300 hotels de tot Espanya i es convoquen 900.000 places agrupades en tres lots (Canàries, Balears i turisme d'interior i procedència europea). Aquest últim conté les places més demandes pels usuaris del programa, havent-se incrementat en un 7% respecte a la temporada passada.

Si la temporada passada es disposava d'acreditació per viatjar no cal emplenar una nova sol·licitud ja que l'Imserso ha remès carta per a la renovació de dades, que hauran rebut o rebran en breu. Únicament hauran de remetre-ho en el supòsit que es vulgui modificar alguna dada fins el termini del 10 de juliol.

Per contra, si accedeix per primera vegada al programa o es reprèn la seva participació després d'un període inactiu, haurà de formalitzar nova sol·licitud. L'Imserso recomana si és possible a aquelles persones que realitzin una nova sol·licitud de forma telemàtica a través de la seva seu electrònica.

Aquesta temporada que, com a novetat, es reserva l'1% del total de les places per a les persones amb recursos econòmics o inferiors a l'import de les pensions no contributives de jubilació o invalidesa (392 euros), que hagin assolit major puntuació en els criteris de valoració, i es redueix el preu fixat en un 50%.

Fins a 15 dies d'estada

El programa oferta torns de vacances que poden ser des de quatre dies (3 pernoctacions) fins a 15 dies d'estada (14 pernoctacions), en règim de pensió completa, amb transport d'anada i tornada, assistència sanitària i pòlissa d'assegurança, excepte en els viatges a capitals de província el règim és de mitja pensió.

En concepte de reserva de plaça s'ha de pagar una quantitat màxima del 20% del preu de la plaça. La totalitat del preu de la plaça s'abonarà 45 dies abans del començament del viatge.

Depenent de la modalitat, durada del viatge i tipus d'allotjament els preus varien. Així, poden rondar des d'estades de 15 dies en temporada baixa a la costa peninsular amb transport a partir de 380,79 euros o 324 euros (sense transport); des de 246 euros a Balears (15 dies i amb transport) o 413 euros (sense transport); i 574 euros a Canàries (15 dies i amb transport) o des de 233 euros (10 dies i sense transport). Així mateix, es pot optar a circuits d'interior des de 269 euros (sis dies) i de naturalesa des de 264,14 euros (cinc dies) i recorreguts per capitals de província (114,53 euros, per a quatre dies).

Els torns de Turisme de Naturalesa, Circuits Culturals i Viatges a Ciutats, donada les seves especialitats característiques, no inclouen ni el servei mèdic complementari, ni programa d'animació.

Com sol·licitar-ho i requisits

Les sol·licituds es poden presentar per Internet preferiblement, a través de la seu electrònica de l'Imserso, a les seves oficines dels seus serveis centrals, a l'apartat de Correus nº10.140-28080 Madrid, o d'acord amb el que estableix l'art.38 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Podran sol·licitar-totes aquelles persones residents a Espanya que reuneixin qualsevol dels següents requisits: ser pensionistes de jubilació del Sistema Públic espanyol de Pensions, ser pensionistes de viduïtat i tenir 55 anys complerts, ser pensionistes per altres conceptes o preceptor de prestacions o subsidis d'atur, en tots els casos amb 60 anys complits, o ser titular o beneficiari de la Seguretat Social, amb 65 anys complerts.

Podran participar el cònjuge o parella de fet sense necessitat que aquests reuneixin els requisits d'edat o pensió. S'admetrà com a acompanyant a un fill/a amb discapacitat, que tingui un grau de discapacitat igual o superior al 45%, sempre que aquesta els permeti viatjar i ho faci amb els seus pares compartint habitació.