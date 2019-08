Viatjar al Mèxic de les tradicions

Els dies 1 i 2 de novembre de cada any se celebra a Mèxic el Dia dels Morts. La coincidència amb el dia de Tots Sants de la tradició catòlica és evident i, a primer cop d'ull, es podria pensar que, de fet, és la mateixa celebració portada a Amèrica pels colonitzadors ibèrics. Però no. No és exactament així.

Les antigues cultures de Mèxic i de l'Amèrica Central ja tenien una llarga tradició de culte als difunts molt anterior a l'arribada dels europeus. A Teotihuacán, per exemple, el culte als morts es practicava durant tot l'any. S'oferien ofrenes als difunts i es practicaven intensos rituals per tal que el mort trobés el camí en l'obscuritat i arribés a un dels quatre països del paradís en perfectes condicions. Entre els mexicans, en canvi, el més important era el mateix moment de la mort, ja que era la manera com es moria i no com s'havia viscut la vida el que finalment determinava el destí final de l'ànima del difunt. En aquesta mateixa línia, les ànimes dels asteques podien anar a Tláloc, on viu el déu de la pluja; a Omeyocán, el paradís del sol; a Mictlán, el món de l'obscuritat, o a Chichihuacuauhco, on anaven el nens més petits. Entre els nahua, un altre grup mexicà, tres eren les festivitats dedicades als morts, amb dates ben fixades segons el calendari Anahuác.

Quan els conqueridors arriben a Amèrica a mitjans del segle XVI, troben un medi ideal de penetració catòlica a través del culte als difunts. D'aquesta manera, fruit del sincretisme pragmàtic dels primers missioners, neix el Dia dels Morts, coincidència intencionada de les tradicions locals amb la festivitat cristiana. Actualment és una de les representacions més rellevants del patrimoni cultural de Mèxic i està considerada per la UNESCO Obra Mestra del Patrimoni Oral i Intangible de la Humanitat.

Mèxic ofereix als viatgers la combinació perfecta entre tradicions, paisatges espectaculars, ciutats monumentals i civilitzacions desaparegudes. De nord a sud els atractius del país se succeeixen de manera ininterrompuda.

