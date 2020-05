El truc definitiu per deixar el calçat esportiu blanc com nou

Un dels dubtes que tenim en comprar calçat esportiu de color blanc és quant temps mantindran el seu color original. Depenent de el teixit del calçat, les taques podien convertir-se en eternes. Si bé, eliminar-les és molt més senzill del que sembla. Només cal saber com.

La neteja no és una ciència exacta, però sí que has de saber que l'ús de productes que pots trobar a la majoria de cases et pot ajudar a aconseguir-ho.

Un dels articles més recomanats a la xarxa per aconseguir un blanc sensacional en les nostres sabatilles és l'ús de precarbonat de sodi. Aquest producte, que pot trobar-se en qualsevol supermercat, és especialment recomanable per tornar el blanc el seu color més pur. Són molts els usuaris que aconsellen ficar en remull el calçat en precarbonat de sodi i, posteriorment, introduir-los a la rentadora. Això sí: amb aigua freda, en un programa curt i sense gaire centrifugació.

Un altre dels trucs per blanquejar les sabatilles d'esport és deixar-les a remull en aigua freda amb detergent en pols. Després d'un parell d'hores, en què la solució farà efecte, s'aconsella posar la rentadora. Novament, la consigna és la mateixa: un programa curt, una centrifugació a baixes revolucions i aigua freda.

També en remull, però amb lleixiu dens per a roba blanca. Aquest és un dels trucs més recomanats en els fòrums de neteja d'internet i en les xarxes socials. Es suggereix deixar-los durant al menys mitja hora i, posteriorment, rentar-los a la rentadora. El procediment en la màquina ha de ser el ja esmentat.

A més d'un programa curt, a baixes revolucions i amb aigua freda, és important que no s'introdueixin les sabatilles esportives tal qual. Per evitar danys pel fregament amb el tambor de la rentadora és millor introduir-los dins d'una malla de rentat. En cas de no tenir-ne, pot servir si fiquem un parell de tovalloles a rentar amb el calçat, que seguint aquests consells tornarà a lluir com ho feia quan el vam comprar.