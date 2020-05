La cerca de cases amb jardí pot moure la demanda fora de les grans ciutats i canviar "totalment" el mapa immobiliari

Cases amb jardí i fora de les grans ciutats. El confinament ha fet que moltes persones es replantegin a quin tipus d'habitatge volen viure i el teletreball ha permès accedir a immobles de l'extraradi, generalment amb més prestacions i preus "més raonables". "Si els canvis es consoliden, canviarà totalment el mapa immobiliari", ha assegurat la directora de l'Àrea Residencial de Forcadell, Marta Vilana, en declaracions a l'ACN. El desplaçament de la demanda als municipis podria provocar un augment dels preus en aquestes zones per la falta d'una oferta "addicional" d'obra nova, segons la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona. A la capital catalana, els preus "tendirien a estabilitzar-se", si bé la ciutat té un mercat "molt estable".

Al gener, Barcelona concentrava el 51,3% de les cerques d'habitatge a la província, dos punts percentuals per sobre de les dades registrades a l'abril, segons Idealista. L'agència immobiliària Forcadell també ha detectat un increment en la demanda d'habitatges amb més prestacions i fora de les grans ciutats. "El lloguer sempre és molt més àgil a donar resposta a aquest tipus de necessitats", ha afirmat Vilana. Aquesta tendència "encara no s'ha traduït" en el mercat de venda, on els compradors estan sent "cauts".

Abans de la pandèmia, un 44,1% de les cerques d'habitatge es concentraven en les capitals de província de l'Estat. Des del decret de l'estat d'alarma, la xifra s'ha reduït fins al 38,8%. "Durant la quarantena moltes persones s'han adonat [...] que preferirien viure en zones menys cèntriques a canvi de disposar de més metres quadrats, major lluminositat, jardins o terrasses", ha assegurat el cap d'estudis d'Idealista, Fernando Encinar.

"Si els canvis de consum es consoliden, canviarà totalment en mapa immobiliari", ha manifestat la directora de l'Àrea Residencial de Forcadell, en referència a la concentració de zones prèmium al centre de les grans ciutats. Per al gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, el desplaçament de la demanda serà una "tendència" però no comportarà un "trencament" amb el mercat actual en "tres mesos".

En qualsevol cas, la consolidació de la dinàmica tindrà també un efecte sobre els preus. "Si hi ha pressió de la demanda, pot ser que, al no tenir una oferta addicional d'obra nova, els preus pugin", ha advertit Gorgues amb relació al comportament de les rendes als municipis. Tot i això, ha assegurat que no serà un efecte "immediat", ja que, abans de canviar de pis, el comprador haurà de vendre el seu, cosa que només podrà fer quan es "reactivi" el mercat a Barcelona.

A la capital catalana, aquesta tendència podria provocar una estabilització dels preus. Tot i això, Gorgues ha assegurat que Barcelona és un mercat "molt estable", amb molta demanda i un "atractiu especial" per als joves i les persones que no hi viuen. A més, ha recordat que la ciutat "no té capacitat" de crear nova oferta i té zones amb habitatges "sobreocupats". "Em sembla difícil que impacti de manera molt consistent sobre els preus a Barcelona", ha coincidit Vilana.