Dona positiu en coronavirus i marxa de comiat de solter a Eivissa

Un jove amb coronavirus que va viatjar a Eivissa tot i que dies abans havia donat positiu en Covid va ser ahir obligat a ingressar a l'Hospital Can Misses, segons ha comunicat poc després de migdia la conselleria balear de Salut.

Segons ha pogut saber aquest diari, l'afectat hauria viatjat des de Barcelona a l'illa per assistir a un comiat de solter. Dies abans del viatge, que la conselleria no detalla si es va produir en avió o en vaixell, el jove havia donat positiu en una prova PCR, el que l'obligava a seguir un aïllament a casa per evitar contagiar altres persones.

La resolució per ordenar l'internament forçós a l'hospital eivissenc la va remetre a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de l'illa la direcció general de Salut pública (del Govern balear), que va tenir coneixement del positiu d'aquest jove a través del Centre de Coordinació i Emergències Sanitàries (Ccaes) dependent del Ministeri de Sanitat.

El mateix Ccaes explica que aquest home va començar a presentar símptomes el passat 20 de juny, per la qual cosa se li va realitzar una prova PCR. El dia 26 se li va comunicar a l'afectat que els resultats del test eren positius en coronavirus, «de manera que havia de complir aïllament al seu domicili». El jove, van explicar des de Salut, va fer cas omís i va burlar l'aïllament per viatjar a l'illa el dia 29.

Ahir, el Centre de Coordinació i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat va informar a Salut Pública que aquest home es trobava a l'illa. Poques hores després, va explicar la conselleria en una nota, va ser localitzat i ahir a primera hora del matí es va emetre una resolució d'internament forçós a l'Hospital Can Misses, a on el van traslladar els agents. Allà haurà de romandre fins que rebi l'alta, va especificar Salut. El jove es troba ingressat a la planta F de Medicina Interna, habilitada a l'inici de la pandèmia per acollir els pacients contagiats amb coronavirus de les Pitiüses que necessitessin hospitalització.

A hores d'ara, els rastrejadors de la conselleria balear de Salut han iniciat ja l'estudi de contactes per intentar localitzar les persones que hagin tingut un contacte estret en els últims dies amb el malalt per tal d'esbrinar com més aviat millor si també s'han contagiat i evitar que es produeixi un brot.