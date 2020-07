La Fundació UdG ja ha obert les matrícules dels prop de 200 cursos de màster i postgrau i especialització

La Fundació Universitat de Girona ja ha obert la matriculació pels prop de 200 cursos de màster i postgrau i especialització que ofereix per al curs 2020-2021. Es tracta d'una oferta variada, pensada per satisfer les metes dels estudiants, a més d'adaptar-se a qualsevol situació excepcional derivada de la crisi de la covid-19. El lema de la Fundació "et preparem per la cursa de la teva vida", deixa molt clar que l'objectiu de tota l'oferta formativa és el mateix: aconseguir que l'estudiant desenvolupi les competències necessàries per dedicar-se professionalment a allò que l'apassiona.

Gran part dels cursos que s'ofereixen estan pensats per poder-se impartir amb tota normalitat encara que la situació sanitària requereixi eliminar la presencialitat a les universitats. Tal com recullen al web, les classes presencials s'impartirien de forma virtual, sempre que sigui possible, en cas de necessitat. Altres cursos han estat completament transformats a la modalitat online i tota la formació es farà de manera virtual, de manera que s'hi podran matricular estudiants que no necessàriament resideixin a Girona.

D'entre els cursos més ambiciosos destaquen el Màster en Industrial Internet of Things, que s'imparteix en català i anglès i se centra a conèixer el desenvolupament dels productes intel·ligents, des del disseny fins la fabricació i venda. Tot i que està destinat a enginyers, té una visió molt focalitzada en l'empresa, que no només prepara per entendre la tecnologia sinó també per "excel·lir en el món laboral", tal com recull el web. En l'àmbit de les ciències de la salut destaquen el Diploma de Postgrau en Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Reanimació, impartit a la Facultat d'Infermeria de la Universitat i amb un programa que dona molt pes a les pràctiques clíniques, i el Màster en Primatologia, que impartirà totes les classes per videoconferència a través de Zoom i inclou pràctiques externes molt interessants a la Fundació Mona o en 45 institucions col·laboradores d'àmbit mundial.

Des d'un àmbit més social destaca el Màster de Gestió de Dret Local. Es tracta d'una titulació que es cursa durant dos anys i que es correspon amb el Diploma de Postgrau en Dret Urbanístic juntament amb el Diploma de Postgrau en Dret Local. D'altra banda, trobem ofertes tan innovadores com el Diploma de Postgrau de Diversitat Alimentària: Cultures i Conviccions, adreçat a comprendre la filosofia gastronòmica i elaborar menjars de diverses tradicions i conviccions tant per a petites com a grans col·lectivitats. També és molt innovador i té un enfocament centrat en la diversitat cultural el Màster en Musicoteràpia Transcultural. Es tracta d'un Màster enfocat a alumnes de branques molt diferents, i que s'impartirà en una localització privilegiada com és el Balneari Vichy Catalán de Caldes de Malavella.