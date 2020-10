Dobrowolski trenca el seu silenci per atacar durament Mainat

Després d'haver-se convertit en un dels personatges més buscats durant les últimes setmanes, Ángela Dobrowolski ha trencat el seu silenci. L'exdona de Josep Maria Mainat ha concedit una entrevista, de cinc hores de durada, al programa "El punto de mira" i, tot i que nerviosa, ha defensat la seva innocència en el suposat intent d'assassinat del productor català.

L'alemanya, a la qual fins ara - i des que va esclatar tot l'escàndol 1 d'octubre - havíem vist sempre oculta sota unes grans ulleres de sol i una perruca, ha començat el seu testimoni mostrant el seu veritable aspecte. I és que, com ella mateixa ha confessat, "aquest és el meu gran destape", de manera que no ha dubtat a treure's tant les ulleres com la perruca sota les que amaga la seva identitat, ensenyant-nos com és realment la seva cara i el seu cabell, ros i recollit en una simple cua.

Ángela, que s'ha anat trobant més còmode a mesura que avançava l'entrevista, ha assegurat - no sense cert sarcasme cap a Mainat - que "tants anys junts se m'ha enganxat una mica del seu do televisiu" i ha confessat que "encara que els records són bons amb ell, l'actualitat és dolenta".

Nostàlgica, l'alemanya ha recordat com va arribar a Barcelona amb 24 anys i va conèixer a productor al poc temps, quan va fer pràctiques en una agència de models a la qual anaven moltes persones de la televisió. Malgrat que poguéssim pensar el contrari per la fortuna que posseeix Mainat, Ángela ha defensat que "no em vaig casar per interès" i ha revelat que "mai hi va haver regals materials esplèndids. Jo em vaig adaptar al seu estil de vida. Portàvem una vida tranquil·la. És un home poderós amb una dona guapa i jove".

L'exdona del productor l'ha definit com "fred, controlador, calculador, venjatiu, abusiu" i contundent, ha defensat la seva innocència assegurant que "no l'he intentat assassinar" i ha revelat quan es van torçar les coses en la seva relació: "es va assabentar que li va ser infidel. Vaig voler salvar el meu matrimoni però a casa no van millorar les coses, sinó que van empitjorar".

Tranquil·la, Ángela ha explicat per què les càmeres de seguretat de Josep Maria la van gravar obrint la nevera en tantes ocasions la nit en què, suposadament, va intentar assassinar el seu exmarit i pel que serà jutjada en els pròxims dies: "Qualsevol persona que viu amb mi et dirà que 13 vegades anar a la nevera és un nombre baix per a mi. Quan faig l'esforç de quedar-me a casa estic desequilibrada i ho compenso amb dolç. No hi ha sucre a casa perquè és diabètic. És una denúncia vergonyosa, d'un marit que vol separar-se. Aquesta nit li vaig injectar quatre dosis, dos d'hormona de creixement, una de testosterona i una altra d'absenta.

Quan ell es troba malament, li prenc el sucre. Aquella nit, dues vegades abans de trucar el metge. A la primera és normal. Continua insistint i el valor va pujar perquè es va prendre una Coca cola. Em vaig despreocupar perquè el sento roncar. És el meu moment i em puc relaxar. EL tercer a mesurament és poc abans de cridar el metge, quan el valor no és normal. No sento roncs sinó sorolls que no he sentit mai. Ell està blanc, sota dels ulls té cercles negres, ulls molt oberts. Va ser un xoc i vaig trucar el metge. El que es va dir que vaig endarrerir la trucada és absolutament fals. El meu marit, en estat comatós, va difondre una informació que li havia injectat insulina. En despertar-se del coma em va pegar. També va acusar d'intent d'assassinat als treballadors de l'UVI. I la denúncia és del seu fill Pol. És alguna cosa estranya".

I, a més, Ángela ha parlat d'irregularitats en la seva detenció, provocades, segons ella, pel seu exmarit. "En la meva detenció i investigació hi ha hagut errors que jo anomeno favors. Ell està darrere d'això. Hi ha formes de fer coses en els límits de la legalitat. La paraula del meu marit va ser suficient per portar-me a calabós. Perquè em detenen si a les anàlisis no hi ha insulina? ", pregunta.

Dolguda, l'alemanya confessa que el que més li importa són els seus dos fills i que "a dia d'avui he de suplicar per parlar amb ells. No ha respectat cap acord" i desmenteix que intentés assassinar-lo per cobrar la seva herència: "Mai en la nostra vida en comú em va ensenyar un paper amb els seus ingressos i les seves despeses. Sempre era l'aliena, la que va venir de fora. A la seva butxaca no el mira ningú. Jo sabia que no cobraria una herència en cas de divorci, però sabia que em podia divorciar".

Ángela, que durant l'entrevista ha confessat diverses infidelitats a Mainat, assegura que el seu distanciament matrimonial va començar quan el productor es va fer gran i van començar les xacres pròpies de l'edat. "Quan comencen els seus problemes d'audició es trenca la comunicació. Era distant, fred i va començar l'abús psicològic i emocionalment i físic. Humiliacions públiques, vaig conèixer una persona que no havia conegut.

La meva infidelitat ha canviat moltes coses, però no era causa del nostre problema, sinó la conseqüència", manté.

Amb el foulard blau que el seu marit va portar el dia del seu casament - ha assegurat que si l'hi demana l'hi torna - Àngela sosté que "em va deixar d'un dia per l'altre sense mitjans econòmics, al carrer, em va treure els meus fills i em va ficar a la presó ". Pel que ara, tot i que confessa que "aquí estic resistint", l'alemanya alguna cosa té clar: "No estic enamorada d'ell. Jo vaig lluitar dur per al record. Avui dia si tornés per la família, seria impossible, el que ha passat no és perdonable ".

I per concloure una entrevista en què l'acusada ha mostrat la seva versió i ha donat la cara per primera vegada, una còmoda Ángela no ha dubtat a enviar un clar missatge a Josep Maria Mainat que, pel que sembla, també és una declaració d'intencions: "Tants anys junts se m'ha enganxat una mica del teu do televisiu". Estem davant el naixement d'una estrella de la televisió?