Guacamole o hummus: Què engreixa més? Quin és més saludable?

Hummus o guacamole? Tots dos aliments estan molt de moda. Són opcions saludables i amb moltes vitamines i nutrients. Però, quin és millor? Engreixen per igual? A continuació, resolem aquests dubtes segons un estudi de l'Organització de Consumidors (OCU) sobre tots dos productes i les seves propietats.

El guacamole engreixa més que el hummus?

Això és el que en principi podríem pensar, ja que el guacamole s'elabora amb alvocat, que és una fruita grassa, mentre que el cigró és pobre en greix. No obstant això, en l'anàlisi nutricional de 79 productes que s'ha realitzat, s'observa que els guacamoles aporten menys calories: de mitjana, 154 kcal/100 g enfront de les 267 kcal/100 g dels hummus. Les cremes vegetals que s'unten que no són ni guacamoles ni hummus aporten 157 kcal/100 g de producte.

Quin es considera més saludable?

En general, tant l'hummus com el guacamole es consideren bons com a aperitiu, ja que tenen una valoració nutricional Nutriscore entre A i C. No obstant això, el guacamole és, en general, més saludable tant per la seva aportació en fibra com per la seva composició (gairebé exclusivament de fruita). Destaca pel seu millor perfil gras, perquè té el contingut mitjà en greixos saturats més baix, i el contingut en sal també més baix. Ara bé, cal anar amb compte de no abusar dels "nachos" en el moment de gaudir de la salsa.

És el mateix guacamole que salsa de guacamole?

En absolut. Les salses guacamoles, malgrat el que indiquen en l'envàs, estan molt lluny de ser guacamole, ja que el percentatge d'aquesta fruita està en el millor dels casos en un 14%, mentre que en els guacamoles ronda el 90%.