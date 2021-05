El truc infal·lible perquè la teva escombra deixi el terra com nou

A l'hora d'escombrar hi ha coses que a vegades et costen més del que haurien. Per exemple, és complicat això de tenir l'escombra a punt i perfecta per al seu ús. No és estrany que una vegada acabes la neteja de tota la casa et trobis que l'escombra està plena de pelusses. I per més que la sacseges per la finestra no hi ha manera que quedi com nova. Ja no serà més un problema perquè tenim la clau perquè ho aconsegueixis: n'hi ha prou que utilitzis una pinta.

Una vegada que acabis d'escombrar tota la casa durant el cap de setmana que és quan més temps lliure hi ha, dona-li la volta a l'escombra i utilitza la pinta perquè se'n vagi tota la pols que ha quedat atrapada. Recorda que la neteja de la casa i deslliurar-te de la pols no és només necessària per tenir el teu habitatge net. També és important perquè et deslliuris de malalties respiratòries que s'associen, per exemple, als àcars.