Banyar-se en la piscina a l'estiu sempre és un plaer. Però ai, amb aquesta calor... és glòria beneïda! Així que, si tens l'oportunitat, no ho dubtis i tira't de cap. Això sí, no oblidis que el clor, una substància química que manté l'aigua desinfectada, pot afectar l'estat de la teva pell, el teu cabell, les teves ungles i fins i tot les teves dents. Nosaltres t'expliquem quines cures proporcionar-li, perquè no hagis de preocupar-te per res que no sigui xipollejar a gust.

Efectes del clor i com prevenir-los: Pell La pell, tant de la cara com del cos, és una de les més afectades pel clor. D'una part, deteriora el mantell gras protector de la pell, ressecant-la i deixant-la tirant. També pot provocar irritacions i al·lèrgies, especialment en pells atòpiques i sensibles. Pots acaronar-la amb aquests consells: Mantén-la ben hidratada. Dutxa't amb aigua dolça abans i després de banyar-te. Tan aviat com et sigui possible, utilitza un sabó neutre per acabar d'eliminar les restes de clor. La protecció solar és indispensable per no agreujar les conseqüències del clor en la pell. Pots recórrer a la nutricosmètica per combatre altres efectes del clor, com l'envelliment prematur. Fes servir productes calmants per combatre les possibles molèsties. Cabell Al costat de la pell, el cabell també ha de fer front als estralls més visibles del clor. Com explica Núria Aluart, fundadora de la botiga en línia de cosmètics mumona.com, «el clor elimina els olis produïts per les glàndules sebàcies de manera natural que equilibren el nostre cuir cabellut, provocant que, després d'un dia de piscina, la nostra cabellera estigui molt més seca, sensible i trencadissa». En el cas del color, i sobretot quan hi ha tints pel mig, el clor va desgastant-lo i propiciant l'aparició de tons indesitjats, com els verdosos en cabelleres rosses i els ataronjats en cabelleres castanyes. Fitxa aquests consells per cuidar del teu cabell: En aquest cas, també has de rentar-te amb aigua dolça abans i després de posar-te a l'aigua de la piscina. Utilitza productes que tinguin altes propietats nutritives i aplica't mascaretes sovint. No vagis a la piscina sense portar amb tu un protector capil·lar. Acudeix a la teva perruqueria perquè et recomanin productes/serveis que retornen el to adequat a la teva cabellera, com els xampús morats o les coloracions sense amoníac to sobre to. Ungles Les nostres mans passen molt temps submergides, per la qual cosa també es deshidraten. I amb elles, les ungles. A més, com explica María Sáenz, farmacèutica especialitzada en dermocosmètica i nutricosmètica de Maan24.es, «l'hipoclorit de sodi és un agent irritant que pot espatllar l'adherència i el color dels esmalts a més de ressecar les mans i cutícules». Per a continuar gaudint d'unes mans perfectes: Sí, ho has endevinat: en sortir de l'aigua aclareix-te les mans per retirar el clor. Mantingues les ungles i les cutícules sempre hidratades. Així, les mantindràs fortes, promouràs el seu creixement i aconseguiràs que l'esmalt duri intacte més temps. Utilitza també una crema de mans hidratant i torna-la a aplicar amb assiduïtat. Dents Encara que moltes vegades no ho apreciem, el clor també afecta el nostre somriure. Com explica Patricia Palma Maldonado, odontòloga, directora i fundadora de la Clínica Estètica Dental P&P Clinic, els principals efectes que pot tenir el clor en la nostra boca són «l'aparició d'acidesa que deteriora l'esmalt de les nostres dents o, també, la descomposició de les proteïnes que es troben en la boca originant placa bacteriana i carrall». Aquests efectes poden ser més o menys intensos (i visibles) en funció «del nivell de concentració de químics que té la piscina i el temps que estiguem en contacte amb ella». Alguns consells per a prevenir-los són: Beu molta aigua, perquè enforteix l'esmalt de la dentadura. Extrema la higiene dental. Fes servir fluor després de la neteja dental per mitigar l'aparició de carrall, prevenir les càries i remineralitzar les dents. Utilitza productes que ajudin a protegir l'esmalt.