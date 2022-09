Ja sigui per mantenir el menjar en bon estat o per netejar la paella que acabes d’utilitzar, sens dubte el paper d’alumini és un dels teus millors aliats a la cuina (o fora) per la seva gran versatilitat.

Una de les seves característiques és tenir una de les cares brillant, i una altra de mat. Tot i que poca gent es posi a pensar en aquest fet, el cert és que, depenent de la situació, convé utilitzar-ne preferiblement una o l’altra. A l’hora d’embolicar un entrepà o un tros de tomàquet, no importa quina de les dues parts –si la mat o la brillant– queda cap a fora. Tot i que per costum, gairebé sempre sigui la brillant. Però si vols utilitzar-lo per cuinar alguna cosa al forn, els experts recomanen que la part mat estigui cap a fora. 6 usos del paper d'alumini que segurament desconeixes i que et facilitaran el dia a dia El motiu? A la cara brillant es reflecteix més la llum, per la qual cosa pot acumular més la calor. D’aquesta manera, els plats quedaran més sucosos, conservant els líquids a l’embolcall, i evitant barreges innecessàries amb altres ingredients.