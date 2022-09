El paper dalumini és un producte imprescindible a qualsevol cuina. No només per la seva utilitat a l'hora de conservar els aliments oberts, que potser és el seu ús més comú, sinó perquè es tracta d'un material que s'adapta a moltes funcions diferents i es pot convertir en una bona solució davant dels imprevistos del dia a dia .

A continuació, en recollim algunes de les més destacades:

1. Mantenir el menjar en bon estat

No per ser la funció més coneguda té menys importància. Usar el paper de plata és important per evitar que els aliments que ja han estat oberts es deteriorin en quedar exposats o perdin la temperatura idònia.

A més, el paper d'alumini també permet aïllar el producte de la resta d'olors que es trobin a la nevera, evitant així barreges indesitjades.

2. Esmolar les tisores

Amb el pas del temps, les tisores perden progressivament la seva capacitat de tallar i necessiten ser esmolades. En aquest sentit, una solució d'emergència pot utilitzar el paper d'alumini.

Tallant el paper -preferiblement doblegat en diverses capes-, les tisores s'esmolaran . El millor per tenir un resultat òptim, això sí, continua sent utilitzar un esmolador.

3. Netejar paelles o graelles

El paper d'alumini també pot actuar com una alternativa puntual als tradicionals fregalls. Per això, només necessitem fer una petita bola d'aquest material i aplicar-hi una mica de sabó per als plats.

Així, quan freguem l'olla o la paella en qüestió, la brutícia incrustada sortirà més fàcilment. Cal fer-ho amb especial cura de no fer malbé o esgarrapar la superfície.

4. Protegir de les taques o de la brutícia

Si bé és cert que el paper d'alumini és un material útil per netejar, la millor tècnica perquè una superfície quedi impol·luta és fer el possible per no haver de netejar-la .

D'aquesta manera, per exemple, podem evitar fer grans esforços netejant el forn si cobrim abans les safates de paper d'alumini per evitar que s'embruti. Les característiques del material faran que sigui fàcil de retirar quan es requereixi.

5. Netejar joies i altres objectes de plata

Probablement aquesta sigui un dels usos més desconeguts. El paper d'alumini és un bon recurs per netejar les joies que han anat agafant brutícia amb els anys, sobretot les fetes de plata.

Només cal cobrir un petit bol de paper d'alumini i omplir-lo d'aigua amb bicarbonat de sodi en pols. Això farà que les joies quedin lluents. També pot funcionar amb una mica de sal.

6. Material de perruqueria

A més dels usos a la cuina, el paper d'alumini també és un bon instrument per tintar els cabells a casa. El CCC, una de les principals acadèmies d'educació a distància en espanyol, mostra senzillament com utilitzar-lo en perruqueria.

Expliquen que s'ha d'aplicar el tint als cabells i embolicar-lo amb cura amb paper de plata perquè els cabells absorbeixin el color i quedi el resultat desitjat.