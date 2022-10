La multinacional sueca Ikea ha tornat a fer furor amb un dels seus articles, que ara està rebaixat. Es tracta d’una taula que costa menys de 20 euros i que arrasa a internet. Els usuaris destaquen que és un producte fàcil de muntar i destaquen que té una bona relació qualitat-preu.

Es tracta d’una taula-safata de 45x53 centímetres. Es ven en color blanc, blau, negre i gris i es diu Gladom. Està a la venda tant a través d’internet com a les seves botigues físiques. Actualment està disponible a tots els establiments nacionals d’Ikea.

Gladom és una taula perfecta per utilitzar com a taula auxiliar en un saló o fins i tot de tauleta de nit. A més, té un avantatge afegit: el seu tauler és desmuntable i es pot utilitzar com una bandeja. Aquest producte d’Ikea compta ara amb un descompte del 20%. Va passar de costar 20 euros a 16. «Una tauleta a un preu irresistible. Compra’n més d’una si vols que cada plaça del sofà resulti encara més còmoda. És lleugera i fàcil de moure de lloc, i té una safata extraïble ideal per servir un aperitiu», destaquen des de la multinacional sueca sobre el producte.

Gladom també ha sigut molt ben valorada pels clients d’Ikea. Compta amb 114 opinions que li atorguen una nota mitjana de 4,5 estrelles sobre 5. Els seus usuaris destaquen que és fàcil de muntar, que té una bona relació qualitat-preu i que la seva funcionalitat era l’esperada.