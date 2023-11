Bona part dels 160 alumnes de l'escola de Forallac (Baix Empordà) han tallat la C-66 al seu pas per la localitat. Ho han fet acompanyats dels seus pares i mares per protestar contra Educació per no construir la nova escola. El centre es va obrir fa 16 anys i sempre ha estat de barracons. Per això, les famílies reclamen una escola d'obra al poble ja que "està plenament consolidada". A més, compten amb el suport de l'Ajuntament de Forallac, que ha posat a disposició d'Educació uns terrenys, però el Departament de moment no atén la petició, al·legant que no s'estan signant convenis per falta de recursos. Un motiu que no comparteixen les famílies, que asseguren que sí que se n'han signat a altres llocs.