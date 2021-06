Un usuari d'un bus urbà de Barcelona va enregistrar ahir al vespre el conductor del bus menjant pipes i utilitzant el telèfon mòbil mentre conduïa. Al vídeo, difós a les xarxes socials, es pot veure al conductor, sense mascareta, menjant pipes tranquil·lament, llançant les closques per la finestra, mentre agafa el seu telèfon per llegir els missatges i enviar notes de veu mentre condueix per l'avinguda Diagonal de la capital catalana.