Una feble nevada ha enfarinat diverses zones a cotes baixes de les comarques gironines. Tot i que s'han vist flocs de neu a punts del Baix Empordà -Begur o Puig d'Arques- o la Selva -Sant Hilari Sacalm.

A Sant Hilari Sacalm ha començat a nevar amb força al migdia. Alguns carrers presentaven cap a la una del migdia alguns centímetres acumulats i a les places molts s'hi ha acostat per fer-hi fotos. Els més petits han aprofitat els petits gruixos per jugar a llençar-se neu. No és l'únic punt de les comarques gironines on la neu ha fet acte de presència aquest dimarts. Aquest migdia també ha arribat a la zona del Límits, a la Jonquera (Alt Empordà) i a primera hora del matí, s'han pogut veure algunes volves a municipis costaners com Begur (Baix Empordà) i enfarinades al Ripollès.