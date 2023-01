Els usuaris de vehicles elèctrics i híbrids endollables denuncien que un 20% dels punts de càrrega instal·lats a la via pública no funcionen. Així ho xifra l'associació promotora del vehicle elèctric a Catalunya, Volt Tour, després d'haver fet un estudi. Si bé és cert que aquest tipus de vehicles cada cop tenen més autonomia i en el transcurs de la rutina diària els usuaris solen carregar-los a casa, quan han de fer ús dels carregadors públics no saben si els trobaran operatius. En teoria, hi ha aplicacions mòbil que n'indiquen l'estat, però tal com reconeix el president de Volt Tour, Patrick Renau, "pot haver-hi sorpreses desagradables". A Girona, segons dades d'Electromaps, n'hi ha almenys cinc d'inoperatius de la vintena d'instal·lats.

Pel que fa als presumptes problemes de manteniment, Endesa es defensa i assegura que disposa de la capacitat de conèixer l'estat de cadascun dels seus punts de càrrega a l'instant. "Tenim una sala de control que ens permet mirar com estan els carregadors que tenim a la via pública", explica Menescal, que afegeix que els espatllats es reparen en "un màxim de 48 hores". A més, la companyia té un sistema per solucionar emergències amb un temps d'espera màxim, assegura, de tres hores. Pels usuaris, disposen d'un codi de colors que permet saber l'estat de qualsevol carregador amb antelació a través de l'aplicació pròpia. També s'ofereix l'opció de reservar un punt durant quinze minuts per assegurar-se que estarà lliure un cop s'hi arribi. Pel que fa a costos, carregar a la via pública quadruplica el preu que fer-ho des del garatge particular. "Si a casa ens costa uns dos euros els 100 quilòmetres, al carrer són uns set", detalla Menescal. Tot i això, assegura que està justificat perquè a la via pública s'ofereix un "servei prèmium" que permet carregar el vehicle molt més de pressa. A més, destaca que l'ús dels carregadors públics és esporàdic perquè "el 80% de les càrregues es fan a casa entre setmana i només el 20% es fan quan marxes de cap de setmana".