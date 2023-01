El sindicat Metges de Catalunya i el Departament de Salut s'han assegut aquest dilluns en una nova reunió per continuar negociant millores en les condicions professionals i assistencials dels facultatius, després que les últimes trobades acabessin sense acord, i amb una nova convocatòria de vaga aquesta setmana. Just abans d'entrar a la reunió, el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, ha explicat davant dels periodistes que des de Salut els van trucar dissabte per indicar-los que no calia que vinguessin amb els assessors jurídics. Lleonart ha dit desconèixer el motiu d'aquest gest, ja que en la darrera reunió, divendres, les negociacions van arribar a un punt en què calia incorporar els equips jurídics, segons van dir.