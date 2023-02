El semàfor ha passat de "groc" a "taronja". El Govern de la Generalitat ha aprovat avui la declaració d'excepcionalitat per sequera als sistemes Ter-Llobregat i Muga-Fluvià, fet que implicarà una nova reducció en el consum d'aigua. A més, el Govern aprovarà un decret-llei de mesures d'emergència per sequera per protegir els abastaments, agilitzar els processos i penalitzar els possibles incompliments. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha confirmat que s'incrementarà el volum d'aigua transvasat de Sau a Susqueda, per tal d'evitar que la poca aigua que queda al pantà osonenc (situat en un 17%) pugui quedar contaminada pels fangs. Aquesta mesura es durà a terme al llarg de tot el mes de març. Finalment, també es triplicaran els ajuts pel transport d'aigua en camions cisterna, tot passant de 800.000 a dos milions d'euros.