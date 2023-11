Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home de 63 anys com a presumpte autor d'un delicte de maltractament animal per arrossegar un ruc amb el seu cotxe. Els fets van passar el 28 d'octubre a la tarda quan la Policia Local de Corbera de Llobregat va rebre diverses trucades en què alertaven que una persona estava arrossegant ruc amb el seu vehicle per la carretera comarcal BV-2421 al seu pas per aquest municipi. Els agents van localitzar un grup de persones que havien aturat el vehicle que circulava amb l'animal. Els testimonis van mostrar vídeos on es veia clarament com el ruc estava lligat a la part del darrere del cotxe amb el maleter obert i com queia i era arrossegat en no podia seguir la velocitat.