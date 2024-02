Sant Pau de Segúries ha rebut una injecció de 320.000 euros dels fons europeus Next Generation per unir la via romana del Capsacota i la via verda i crear un itinerari d'interès turístic. Aquest dijous s'ha presentat la finalització de les obres, que han durat 5 mesos. El projecte forma part de les actuacions del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, que va rebre 3,5 MEUR per transformar i revitalitzar l'activitat turística a la comarca. La connexió de les dues vies s'ha fet a partir de la remodelació del carrer Guàrdia de Sant Pau, on s'ha donat prioritat per als vianants i ciclistes i no per als vehicles. Pel Consell Comarcal aquesta és una obra molt important perquè promou un tipus de turisme "molt integrador i respectuós".