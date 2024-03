Almenys una persona ha resultat ferida crítica, una altra està greu, sis més estan ferides de poca gravetat i d’altres sis tenen ferides lleus després que un autobús de la línia L10 hagi caigut a unes obres d’un aparcament a Cornellà de Llobregat, a la carretera d’Esplugues. Aquest és el segon balanç que ha fet el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Hi treballen 11 dotacions, juntament amb cinc més dels Bombers, que han rebut l’avís a les 13.49 hores. A l'interior del vehicle hi viatjaven unes 25 persones i totes estan ja fora. Els Bombers estan fent tasques per controlar una fuita de gasoil al vehicle, que està estabilitzada.