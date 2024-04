L'empresària Anna Navarro serà la número 2 de la candidatura de Carles Puigdemont a les eleccions del 12-M. Junts vol reforçar el perfil econòmic de la llista amb la incorporació de la referent del sector de les noves tecnologies. Navarro va néixer a Olot i ha estat tres dècades treballant en empreses tecnològiques, també a Silicon Valley. El desembre de 2021, va ser guardonada amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat pel seu esforç en tecnologia i empresa. L'empresària ha explicat que ara vol posar la seva experiència al servei de Catalunya. "No vinc a escalfar cadires sinó a treballar pel que ens mereixem els catalans", ha afegit. Per la seva banda, Puigdemont li ha agraït que hagi fet al pas per ajudar en la "nova etapa" del país.