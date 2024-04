El Govern crearà abans del juny un grup d’experts en violència vicària i violència masclista contra criatures per abordar aquests casos, que des que va començar l’any ha provocat la mort de cinc infants a Catalunya a mans dels seus pares. El grup haurà de fer propostes concretes per millorar la prevenció i detecció d’aquesta violència. Ho ha decidit en una reunió extraordinària aquest divendres del grup d’anàlisi de feminicidis, on hi ha representats els departaments d’Igualtat i Feminismes, Interior, Justícia, Drets Socials, Educació i Salut. A part dels tècnics que en formen part habitualment, també hi han acudit càrrecs polítics, com alguns directors generals, que tenen capacitat de presa de decisions.