El model Barnahus permetrà quadruplicar la xifra de casos d'abusos a menors detectats en els propers anys. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, que calcula que podrien aflorar una mitjana de 3.600 casos cada any. N'ha parlat en el marc d'una visita a les dues noves unitats integrades per atendre infants i adolescents víctimes de violències sexuals de Barcelona. Aquests serveis, que s'han posat en marxa aquest mes de d'abril, neixen amb una cua d'entrada de 60 expedients. Aquest projecte va començar l'any 2020 amb una prova pilot a Tarragona i en el darrer any s'ha estès arreu de Catalunya amb 12 serveis més. El desplegament s'acabarà amb l'activació de la darrera Barnahus planificada, al Prat de Llobregat.