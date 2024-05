El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, convocarà per al 10 de juny el ple de constitució del nou Parlament. Així ho ha anunciat aquest dimarts la portaveu del Govern en funcions, Patrícia Plaja, 9 dies després de les eleccions del 12-M. El ple d'investidura podria arribar després de Sant Joan, a última hora. I és que el termini per convocar la sessió d'investidura acabarà el 25 de juny. Hi ha 10 dies hàbils entre la constitució de la cambra i la primera votació d'investidura, segons el reglament del Parlament. Si s'esgoten aquests terminis, abans del 25 d'agost hi hauria d'haver un president investit. En cas contrari, la legislatura s'esgotaria i es convocarien eleccions. Es repetirien cap a mitjans o finals d'octubre.