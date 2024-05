Els Mossos han dispersat a cops de porra alguns dels manifestants que aquest dijous a la tarda s'han concentrat a les immediacions del Park Güell de Barcelona per protestar per la desfilada que la marca de luxe Louis Vuitton organitzava al recinte modernista. La concentració ha congregat unes 200 persones, que han baixat del punt inicial a la rambla Mercedes fins a la Travessera de Dalt, via que han tallat. Un cop aquí han intentat accedir al parc per algun dels carrers blindats pels Mossos i ha començat a pujar la tensió. Després els manifestants han impedit que una furgoneta privada entrés al recinte i ha estat quan els Mossos els han dispersat a cops de porra. Una persona ha quedat detinguda per atemptat contra els agents de l'autoritat.