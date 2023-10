Els transportistes gironins reclamen inspeccions més selectives per frenar l'intrusisme creixent dels camioners estrangers. Amb la crisi de preus, el sector veu com s'incrementa la picaresca dels qui venen de fora cobrint rutes internacionals i que, un cop aquí, en comptes de tornar al seu país, es dediquen a fer repartiments pel territori. Cobren menys pels trajectes i n'hi ha que no respecten els temps de descans. "Creiem que cal ser molt més intrusius a l'hora d'inspeccionar-los", diu el director de la patronal Asetrans, Jordi Esparreguera, conscient que costa destapar aquestes pràctiques. A més, en el que portem d'any, l'Asetrans ja ha interposat més d'una vintena de denúncies contra transportistes il·legals que no tenien autorització.