La Denominació d'Origen Protegida (DOP) Oli Empordà preveu la collita més "minsa" de les últimes dècades per la sequera però amb un oli de "molta qualitat". El seu president, Simó Casanovas, diu que la falta d'aigua ha fet que els arbres se n'hagin ressentit a nivell vegetatiu i que la calor de la primavera tampoc hi ha ajudat. "Els arbres tenen memòria biològica i volen sobreviure davant de situacions adverses. Això fa que no produeixin olives o en produeixin poques", explica. En aquest sentit, calcula que la producció serà un 50% inferior a la d'un any normal. "Com a molt, 150.000 litres quan normalment solen ser 300.000", afirma. "Que jo recordin no havia passat mai en més de 40 anys i menys tres anyades consecutives", afegeix.