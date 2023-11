El baix cabal que porta el riu Ter ha obligat l'empresa Bassols Energia a tancar la central hidroelèctrica que té a Llanars (Ripollès). Per poder produir, la central necessita un cabal mínim superior als 0,2 metres cúbics per segon, però ara no hi arriba. Es tracta d'una situació excepcional. De fet, des que l'empresa té registres, als anys 90, que no havia ocorregut mai, però en canvi aquest any ja ha passat dues vegades. L'últim cop va ser el passat mes d'abril, que és quan precisament la central hauria de produir més perquè hi hauria d'haver la neu del desglaç. "Aquest any ni neva ni plou", lamenta el cap d'explotació de l'empresa, Josep Pujadas, que explica que el tancament de la central implica deixar de produir energia de proximitat.