En aquesta granja de L'Empordà han de portar l'aigua amb cubes perquè beguin els seus animals. No poden utilitzar l'aigua que surt del pou perquè està salada. Els agricultors denuncien que la sequera està provocant la sobreexplotació de l'aqüífer Fluvià Muga, que cada vegada està més buit. La poca aigua que queda és de mala qualitat per la seva proximitat amb el mar. Temen que aquest problema s'accentuï ara que s'ha ordenat la reobertura de pous que portaven 40 anys tancats. Una maniobra per a extreure encara més aigua de l'aqüífer. Les alternatives comencen a esgotar-se. Els camps estan cada dia més secs i el pantà que proveeix la zona està sota mínims, amb reserves només fins a juny.