L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès posarà en marxa a partir d’aquest dimecres un servei d’agents cívics nocturns per combatre l’incivisme a diferents punts de la ciutat quan cau la nit. “Volem assegurar la tranquil·litat ciutadana”, ha asseverat l’alcalde Francisco Romero aquest dimarts durant la presentació del servei. El servei també es planteja com una eina per detectar desperfectes a la via pública, acompanyar les persones que caminen pel carrer si se senten insegures i col·laborar en tasques bàsiques d’ordenació del trànsit. L’equip el formen vuit agents que patrullaran de 20 h a 3 h. Si bé inicialment el govern estudiava crear un servei fins les 6 h, s’ha descartat aquesta opció “per evitar l’exposició a perills innecessaris”.