El judici contra set acusats de deixar vàters i llaços grocs a casa d'independentistes que s'ha fet al penal 2 de Girona ha quedat vist per a sentència. Durant la segona jornada, els processats s'han desvinculat dels fets i han negat haver participat en les accions reivindicades pel grup 'Justicieros nocturnos' que van tenir lloc les matinades del 7 d'abril i del 19 de maig del 2019 a casa la parella del portaveu de Mossos per la Independència a Sarrià de Ter (Gironès). Alguns acusats han admès que participaven en grups que retiraven llaços i estelades però diuen que no van formar part dels van deixar els vàters acompanyats de missatges per "ridiculitzar públicament" el denunciant per la seva ideologia política i la seva orientació sexual.