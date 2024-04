El Departament de Salut ha constituït aquest dimarts la xarxa hospitalària de la regió sanitària de Girona. És la primera "aliança estratègica" entre hospitals que es crea a Catalunya, tot i que el conseller Manel Balcells ha exposat que en les properes setmanes signaran els acords de dues més. El conseller ha remarcat que "estructurar" les sinèrgies és un "pas decisiu" per millorar l'equitat territorial perquè la col·laboració entre hospitals petits, mitjans i grans permetrà evitar trasllats de pacients fora del seu territori i "fer el treball més efectiu". Balcells ha posat com a exemple la manca de professionals de determinades especialitats perquè, a través d'aquesta aliança, els especialistes es podran traslladar "allà on calgui".