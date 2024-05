El Consorci de Solius augmenta les tarifes per fer front al dèficit que arrossega arran del sobrecost en la gestió de residus provocada per la clausura de l'abocador i de la planta de compostatge, xifrat en uns 200.000 euros mensuals. Els alcaldes dels cinc ajuntaments consorciats (Llagostera, Calonge i Sant Antoni, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro) han informat aquest dimecres de l'increment de l'import per tona i han afirmat que és una "situació indesitjada" i que s'han vist "abocats" a actualitzar les tarifes, que entraran en vigor al juliol. Remarquen que enguany els ajuntaments hauran d'assumir el cost amb recursos propis però que segurament es traduirà en un increment de taxes als veïns de cara al 2025.