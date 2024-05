El Blanes Costa Brava International Film Festival ha entregat aquest dimecres al vespre el Premi d'Honor a l'artista Cayetana Guillén-Cuervo. Si bé els guardons es van entregar el cap de setmana, l'actriu no va poder assistir-hi per motius d'agenda i els organitzadors han aprofitat la seva visita d'aquest dimecres per fer-li l'entrega del premi. El festival l'ha premiat per la divulgació del cinema que fa a través del programa 'Versión Española' que s'emet a Televisió Espanyola des del 1998. Aquest dimecres, l'artista ha vingut a Blanes per presentar el documentar 'Mapa a Pandataria', un film que fa el seguiment dels assajos de l'obra 'Pandataria' a un mes de la seva estrena. Guillén-Cuervo és la protagonista del muntatge.