L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) ha incorporat en tres de les seves explotacions nova tecnologia, per tal d'optimitzar els recursos com la utilització de fitosanitaris o estalviar aigua. Un dels exemples són els sensors que s'enterren al llarg dels camps i que calculen la quantitat d'aigua que necessita la terra. En funció d'això, el pagès sap si cal regar més o menys i així no se'n malgasta. Una altra de les aplicacions són les càmeres que es col·loquen als tractors i que detecten la quantitat de fruita dels arbres i el calibre de cada peça. La informació es reflecteix després en unes gràfiques on es pot veure si una part de l'explotació pateix més o menys i així es pot actuar en conseqüència.