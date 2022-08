Crida ciutadana per recollir fons per a la reconstrucció de part de la coberta de 1.000 m2 de l'església de Santa Maria de Camprodon on ha aparegut un esvoranc de grans dimensions. Es tracta d'un temple iniciat el segle XIV on es fa missa a diari. El 2 de juny passat, uns veïns van alertar del forat d'uns 40 m2, situat a la vessant nord on hi ha la capella de Sant Víctor. Des de llavors, un grup de camprodonins, juntament amb el capellà de la parròquia, reclamen al Bisbat de Vic i a les administracions recursos urgents. Mentrestant, han obert una campanya a Internet per recollir fons. Xifren en 230.000 euros el cost per consolidar la teulada i preveuen uns treballs en quatre fases. El Bisbat no ha concretat cap inversió.