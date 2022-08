L'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, ha criticat la lentitud amb què el Departament de Vicepresidència Polítiques Digitals i Territori afronta la millora de la carretera C-63. "La Generalitat havia de ser àgil i no ho ha estat", ha lamentat el batlle. Camps ha recordat que aquesta via connecta amb Lloret de Mar i durant l'estiu hi passen molts turistes. Això suposa un perill per als veïns de les urbanitzacions que hi ha al voltant, ja que han d'accedir a casa seva amb les incorporacions que hi ha a la via, patint accidents a causa de l'elevada velocitat que porten alguns vehicles. Ara, l'alcalde ha detallat que Territori preveu aprovar el projecte de millora al setembre i licitar les obres a la primavera.