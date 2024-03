El temporal s'ha emportat part del passeig marítim de la platja de Fenals de Lloret de Mar (Selva) i hi ha deixat un esvoranc d'uns 90 metres. L'alcalde, Adrià Lamelas, reclama a la Generalitat una actuació "urgent" perquè el passeig pugui estar a punt i reobrir-se de cara a l'estiu. Lamelas recorda que el projecte per estabilitzar el talús i refer el passeig de Fenals fa temps que s'arrossega, demana accelerar-lo i admet que els estralls del temporal faran "impossible" obrir la zona per Setmana Santa. Es calcula que l'obra costarà entre 6 i 8 milions d'euros (MEUR). A la Costa Brava, la garbinada també s'ha endut la sorra de la platja de Torre Valentina a Sant Antoni de Calonge (Baix Empordà) i n'ha desestabilitzat les palmeres.