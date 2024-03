L'Estat arribarà a un acord amb la Generalitat "sigui com sigui" per arreglar els desperfectes que el temporal d'aquest passat cap de setmana va provocar al passeig de Fenals de Lloret de Mar. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, assegura que amb els equips tècnics avaluaran la situació i les possibilitats per ajudar amb fons d'emergència. Amb tot, Prieto recorda que es tracta d'un passeig que la Generalitat gestionava a través d’un conveni, però que va vèncer i que s'està "en aquest impàs". Prieto ha explicat també que la voluntat del govern de l’estat és seguir naturalitzant els passejos com el de Fenals amb "més terra i menys formigó" i recorda que ja s’ha fet una inversió “molt important” a la zona litoral.